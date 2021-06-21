Из горящей сауны в Нижневартовске эвакуировали 20 человек

В понедельник, 21 июня, в Нижневартовске произошел пожар в сауне, расположенной в подвальном помещении ресторана «Москва».

Сообщение о возгорании поступило в 7.25. К моменту прибытия пожарных из здания эвакуировалось 20 сотрудников сауны. Из подвала шел дым.

«Два звена газодымозащитной службы полностью обследовали подвальное помещение, в одной из комнат обнаружили горящий диван. В результате пожара поврежден диван, комната закопчена продуктами горения. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», - сообщили в пресс-службе ОФПС-5.

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Справиться с огнем удалось за десять минут.