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​Главным коммунальщиком Нижневартовска временно стал Сергей Лях

В Нижневартовске назначили врио директора департамента ЖКХ после ухода Коротаева

​Главным коммунальщиком Нижневартовска временно стал Сергей Лях
Фото: vk.com/ofnv86

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска Сергей Лях стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Эту информацию корреспонденту siapress.ruподтвердили в городской мэрии.

«Он будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя», - сообщил собеседник агентства.

В понедельник, 21 июня, Максим Коротаев сообщил, что покидает пост заместителя главы города – директора департамента ЖКХ.

«Друзья, без малого пять лет назад Василий Тихонов предложил мне стать частью его команды и эти 10% моей жизни на сегодня стали незабываемыми для меня. Но сейчас я принял решение перейти на другую работу!» – написал чиновник на личной странице в инстаграме.

Василий Тихонов ушел с должности главы Нижневартовска 25 мая после начатой в отношении него проверки. Позже он сообщил, что проверка завершилась ничем, так и не раскрыв ее сути. Временно руководит городом заместитель по финансам Дмитрий Кощенко.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 503, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:29
«Позже сообщили, что проверка закончилась ничем, так и не раскрыв ее сути». Как же ничем?! Проверка закончилась планируемым результатом, суть которой уход Главы города Нижневартовска мо своего поста по собственному желанию. Что творится «под ковром» обывателям знать необязательно.

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