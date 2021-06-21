В Нижневартовске назначили врио директора департамента ЖКХ после ухода Коротаева

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска Сергей Лях стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Эту информацию корреспонденту siapress.ruподтвердили в городской мэрии.

«Он будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя», - сообщил собеседник агентства.

В понедельник, 21 июня, Максим Коротаев сообщил, что покидает пост заместителя главы города – директора департамента ЖКХ.

«Друзья, без малого пять лет назад Василий Тихонов предложил мне стать частью его команды и эти 10% моей жизни на сегодня стали незабываемыми для меня. Но сейчас я принял решение перейти на другую работу!» – написал чиновник на личной странице в инстаграме.

Василий Тихонов ушел с должности главы Нижневартовска 25 мая после начатой в отношении него проверки. Позже он сообщил, что проверка завершилась ничем, так и не раскрыв ее сути. Временно руководит городом заместитель по финансам Дмитрий Кощенко.