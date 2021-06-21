Вице-мэр Нижневартовска Максим Коротаев уходит в отставку

О своем уходе объявил заместитель главы Нижневартовска Максим Коротаев. Он написал об этом в своем аккаунте в Инстрагаме. Чиновник также возглавлял департамент жилищно-коммунального хозяйства.

«Друзья, без малого пять лет назад Василий Тихонов предложил мне стать частью его команды и эти 10% моей жизни на сегодня стали незабываемыми для меня. Но сейчас я принял решение перейти на другую работу!» – заявил Максим Коротаев.

Ранее siapress.ru писал об отставке главы Нижневартовска Василия Тихонова из-за начатой в отношении него проверки силовиков. О ее результатах экс-мэр сам объявил в своем Инстаграме. Сейчас обязанности главы города исполняет заместитель по финансам Дмитрий Кощенко.