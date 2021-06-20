Два человека пострадали на пожаре в Нижневартовске

В субботу, 19 июня, около семи утра в СОТ «Автомобилист» Нижневартовска сгорел дачный дом. Травмы получили мужчина и женщина.

Соседи самостоятельно организовали спасение людей из горящего строения. К моменту прибытия огнеборцев дачный дом по улице Зеленой площадью около 30 квадратных метров был охвачен огнем.

На месте происшествия работали три пожарных расчета 90, 42, 125 пожарно-спасательных частей.

«В результате пожара дом полностью поврежден огнем. Травмированы два человека. Мужчина 1986 года рождения госпитализирован с ожогами 70 процентов тела, женщина получила ожоги пламенем 1, 2 степени рук, головы, отравление угарным газом. Оба госпитализированы в МУГБ города Нижневартовска», - сообщили в пресс-службе 5-ОФПС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, возможно неосторожность при курении. Сумма ущерба устанавливается.