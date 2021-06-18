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​Во время пожара в дачном доме в Нижневартовске прогремел взрыв

В Нижневартовске сгорели дом и гараж

​Во время пожара в дачном доме в Нижневартовске прогремел взрыв
Фото: 5 ОФПС

В пятницу, 18 июня, в шесть утра в СОТ «Подземник» Нижневартовска сгорел дачный дом на улице Центральная. Вызов в дежурную часть поступил в 06.16. Через семь минут на место происшествия прибыли два отделения 42 пожарно-спасательной части.

В социальных сетях сообщают, что до приезда пожарных в доме взорвался газовый баллон и обрушилась кровля.

«К моменту прибытия наблюдалось открытое горение на втором этаже. В результате пожара дом площадью 120 метров квадратных и рядом стоящий гараж уничтожены по всей площади. Никто не пострадал. На момент пожара в доме никого не было. Причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», - сообщили в пресс-службе ОФПС-5.

По предварительным данным, спасено имущества на сумму около двух миллионов рублей.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 413, комментариев: 0
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