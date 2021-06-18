В Нижневартовске при столкновении двух иномарок пострадал ребенок

В Нижневартовске в ДТП пострадал водитель «Мазды» и восьмилетний пассажир иномарки. Инцидент произошел в 17:15 на улице Северная.

По предварительным данным, местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген», не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с легковушкой. Виновник аварии отделался испугом.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимной вежливости», – комментирует представитель ГАИ Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в котором пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.