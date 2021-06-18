16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5048   EUR  86,7012  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19?
Комментировать
0
Новый локдаун: за или против?
Комментировать
0
Вы привились от коронавируса?
Комментировать
0
Больше опросов

Бывшего работника нефтедобывающей компании будут судить за коррупцию и мошенничество

В Нижневартовске работника нефтекомпании уличили в мошенничестве и коммерческом подкупе

Бывшего работника нефтедобывающей компании будут судить за коррупцию и мошенничество
фото: СК Югры

В Нижневартовске будут судить бывшего работника нефтедобывающей компании – его обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.

Следствие установило, что в период с июня по август 2020 года мужчина получил от двух предпринимателей взятку. Деньги были нужны, чтобы именно с этими организациями заключили контракт. Известно, что общая сумма «вознаграждения» от бизнесменов составляет более четырех миллионов рублей, причем один из предпринимателей дал взятку в виде сруба дачного дома.

Также злоумышленник в июне прошлого года похитил принадлежащие предприятию отбракованные насосные штанги в общем количестве 1500 штук стоимостью более 400 тысяч рублей – их он продал, а выручкой воспользовался по своему усмотрению.

«В ходе следствия обвиняемый помещен под домашний арест. В целях обеспечения приговора (в части конфискации) на имущество обвиняемого стоимостью более пять миллионов рублей наложен арест. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе СК Югры.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:15, просмотров: 116, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 10:43
«Дело житейское». При нынешнем капитализме. Кто на чем сидит, то и ворует. Это же не та « общенародная собственность» при социализме, которая никому не была нужна. Те же отбракованные насосы.. Это же не колбаса или водка. Кто тогда мог получить взятку за заключение подряда? Директор предприятия? Комитет народного контроля и ОБХСС а что? Мигом повяжут. Да и Госплан все и давно все распределил: и подрядчиков, и фонды, и стройматериалы, и кредиты Стройбанка. Красота. Никаких лазеек у директората и других работников нефтедобывающих предприятий украсть! Так по мелочам несли с предприятий «несуны». Это правда. «Необходимое зло». Однако, хоть при социализме, хоть при капитализме закон один. «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер Сергей Полукеев 7028
  2. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6834
  3. ​Три пришествия Полукеева 3643
  4. ​На кадровом небосводе Сургута Полукеев — один из самых опытных чиновников 2578
  5. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 2344
  6. ​Звонок Полукеева 2307
  7. ​Дожди и грозы грозят Югре до конца недели 1553
  8. ​В Сургуте мужчина погиб, упав с высоты 1298
  9. Сургутян возмутило соседство лицея и пивного ларька 1226
  10. ​Эксперты рассказали, почему в Югре растут цены на еду 1129
  1. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 7829
  2. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 7279
  3. ​Умер Сергей Полукеев 7028
  4. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6834
  5. Елена Соловьёва: «Нас ждут Греция, Хорватия, Черногория, но авиасообщения с ними прекращены. Зато открыты Маврикий, Португалия, Сейшелы — что далеко и дорого» 4343
  6. ​Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов вышел в сеть 4173
  7. ​Три пришествия Полукеева 3643
  8. ​Тамара Лычкатая: «Уничтожают не меня — уничтожают театр» 3530
  9. ​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы 3433
  10. ​Максим Слепов: «Вакцинация – это бомбоубежище» 3288
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 16009
  2. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 11226
  3. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 10494
  4. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9988
  5. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 9644
  6. В югорской реке водолазы нашли труп мужчины 9489
  7. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 8782
  8. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 8445
  9. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8120
  10. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 8023

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика