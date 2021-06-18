В Нижневартовске работника нефтекомпании уличили в мошенничестве и коммерческом подкупе

В Нижневартовске будут судить бывшего работника нефтедобывающей компании – его обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе.

Следствие установило, что в период с июня по август 2020 года мужчина получил от двух предпринимателей взятку. Деньги были нужны, чтобы именно с этими организациями заключили контракт. Известно, что общая сумма «вознаграждения» от бизнесменов составляет более четырех миллионов рублей, причем один из предпринимателей дал взятку в виде сруба дачного дома.

Также злоумышленник в июне прошлого года похитил принадлежащие предприятию отбракованные насосные штанги в общем количестве 1500 штук стоимостью более 400 тысяч рублей – их он продал, а выручкой воспользовался по своему усмотрению.

«В ходе следствия обвиняемый помещен под домашний арест. В целях обеспечения приговора (в части конфискации) на имущество обвиняемого стоимостью более пять миллионов рублей наложен арест. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе СК Югры.