В Нижневартовске стали часто пропадать трубы системы ГТС

Сотрудники «Горэлектросетей» стали чаще обнаруживать пропажу металлических труб системы городского теплоснабжения. Очередной факт специалисты экономической безопасности компании выявили в районе ветхого жилого фонда поселка Дивный. Личность похитителя удалось установить. Им оказался местный житель 1955 года рождения. Он незаконно демонтировал участок теплосети протяженностью 28 метров и сдал трубы на металлолом.

Подобное похищение было зафиксировано весной. Тогда было украдено 64 метра труб – похитителя также удалось найти и вернуть имущество.

«Сотрудники нашей компании регулярно проводят обходы надземных теплотрасс с целью осмотра оборудования, оперативного устранения проблем и выявления случаев хищения имущества. Работа в данном направлении осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Напоминаем, что ответственность за совершение такого правонарушения предусмотрена как административным, так и уголовным кодексом», - отметил начальник службы экономической безопасности «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» Андрей Кондрашкин.