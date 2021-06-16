Авиакомпания Azur Air планирует возить вартовчан в Египет и ОАЭ

Авиакомпания Azur Air запросила у Росавиации допуск на выполнение полетов по маршрутам «Нижневартовск – Каир» и «Нижневартовск – Шарджа».

Разрешение на выполнение рейсов в ОАЭ раз в неделю уже получено. В Египет перевозчик планирует летать дважды в неделю.

«Авиакомпания пока не объявила о старте полетной программы в Египет. Не исключено, что данные рейсы будут чартерными, а туры будут включать в себя перелет в Каир, а также автобусную многочасовую перевозку туристов к месту отдыха», - сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Отметим, что получение допуска на выполнение маршрута не обязывает перевозчика осуществлять рейсы, а лишь разрешает работу на указанном направлении.