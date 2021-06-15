Пьяный вартовчанин соврал, что в ТРЦ «Югра-Молл» произойдет взрыв

В Нижневартовске вынесен приговор местному жителю, который поднял все спецслужбы города ложным сообщением о готовящемся взрыве в ТРЦ «Югра-Молл».

Мужчина выпивал на даче в ДНТ «Сибиряк-1» и в какой-то момент решил похулиганить. Он позвонил по номеру «112» и сообщил, что в районе ТРЦ «Югра-Молл» готовится взрыв и поджог. Сообщение оказалось ложным, а хулиган стал фигурантом уголовного дела.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя по результатам рассмотрения уголовного дела, назначил осужденному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.