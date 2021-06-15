В выходные в Нижневартовском районе погиб автомобилист

Накануне, 14 июня, в Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП. По информации силовых структур, на 182 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» 32-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением, допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. Травмы, полученные в аварии, оказались смертельными для владельца авто.

«За прошедший период на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 17 – получили травмы, в том 2 несовершеннолетних», – сообщили в госавтоинспекции Югры.

Напомним, что в 7 июня в Сургутском районе произошло подобное ДТП. Водитель не дождался помощи врачей и умер на месте инцидента.