Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов рассказал о результатах проверки силовиков после своей отставки

Глава Нижневатовска Василий Тихонов рассказал подробности о результатах проверки в его отношении. Ранее, 25 мая он объявил о своей отставке, которая и была связана с некой проверкой. Градоначальника стали подозревать в наличии зарубежных банковских счетов.

Однако стало известно, что проверка закончилась без последствий для чиновника – об этом Василий Тихонов сообщил в своем Истаграме, отвечая на вопрос подписчика в комментариях: «Проверка в отношении меня завершилась. Ничем. К чьей-то радости, к чьему-то огорчению. Да, я ушел, но на тот момент это было единственное правильное решение. И это было мое решение».