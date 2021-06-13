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​Проверка в отношении экс-главы Нижневартовска закончилась ничем

Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов рассказал о результатах проверки силовиков после своей отставки

​Проверка в отношении экс-главы Нижневартовска закончилась ничем

Глава Нижневатовска Василий Тихонов рассказал подробности о результатах проверки в его отношении. Ранее, 25 мая он объявил о своей отставке, которая и была связана с некой проверкой. Градоначальника стали подозревать в наличии зарубежных банковских счетов.

Однако стало известно, что проверка закончилась без последствий для чиновника – об этом Василий Тихонов сообщил в своем Истаграме, отвечая на вопрос подписчика в комментариях: «Проверка в отношении меня завершилась. Ничем. К чьей-то радости, к чьему-то огорчению. Да, я ушел, но на тот момент это было единственное правильное решение. И это было мое решение».


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Сегодня в 08:41, просмотров: 36, комментариев: 0
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