Василий Тихонов опубликовал первое фото в Instagramпосле ухода с поста главы Нижневартовска

Бывший глава Нижневартовска Василий Тихонов 11 июня впервые после увольнения с поста градоначальника опубликовал фотографию на личной странице в социальной сети Instagram.

На снимке Тихонов вместе с супругой Ольгой Жевелик позируют на набережной Оби в Нижневартовске. «Наконец-то и до нас лето дошло!», - подписано фото. За несколько часов пост собрал сотни лайков и десятки комментариев. Большинство подписчиков лестно отзываются о супружеской паре.

Об увольнении Тихонова стало известно в конце мая. Он сообщил, что в отношении него проводится проверка, однако до сих пор нет точной информации, чего именно она касается. Известно, что ни у одного из силовых ведомств округа не было претензий к чиновнику. Неофициально сообщалось, что проверка касается декларации чиновника. Якобы у него обнаружили счета за границей.