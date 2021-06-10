В Нижневартовске пропал маленький ребенок // ОРИЕНТИРОВКА

В Нижневартовске волонтеры организовали срочный сбор неравнодушных горожан, которые пойдут искать пропавшего утром ребенка. 11-летняя Екатерина Фролова пропала день назад в СОНТ «Семья». Сбор заканчивается в 16:00.

Отмечается, что местом сбора объявлен дачный кооператив, где в последний раз видели ребенка. При себе необходимо иметь перекус, воду, фонари, рации (по возможности), репелленты от клещей, заряженные телефоны с приложением «Геотрекер».

По всем вопросам можно звонить сюда: 89003865688 (Елена).

Место сбора на карте: