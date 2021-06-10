В Нижневартовске нашли захоронение ртутных ламп

Котлован с грунтовыми водами в Нижневартовске завален опасными отходами. Среди прочего мусора, плавающего на поверхности воды в яме, есть и ртутьсодержащие лампы. Этот вид отходов относится к чрезвычайно опасным (1 класс). Фото и видео свалки, а также скрин карты с отметкой расположения ядовитых отходов появились в паблике «ЧП [В] Нижневартовске».

«На территории «Управляющей компании 2» происходит захоронение ртутьсодержащих ламп в котлован с грунтовыми водами», – написал аноним.

В комментариях на сообщение обеспокоенного вартовчанина откликнулись и представители администрации города. Специалисты управления по природопользованию и экологии оперативно обследовали и очистили территорию от опасных отходов.

«Территория принадлежит организации «Управляющая компания №2» и используется для хранения транспорта, инвентаря и иных хозяйственных нужд. Лиц, которые это сделали, к сожалению, не установили», – пояснили представители мэрии.

Сейчас ядовитый мусор переместили в специальное помещение управляющей компании №2, которая приняла меры для соответствующей утилизации ртутьсодержащих ламп. Ими займется специализированная организация.