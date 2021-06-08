Лихача из Нижневартовска, сбившего женщину и ее сына на остановке, арестовали на два месяца

Житель Нижневартовска, устроивший смертельное ДТП в минувшую субботу, будет дожидаться суда под стражей. Решением городского суда он арестован на два месяца, сообщили siapress.ruв пресс-службе прокуратуры Югры.

Трагедия произошла вечером 5 июня. Мужчина на Lada Granta не справился с управлением, врезался в остановку «Школа №17». В результате погибла 63-летняя женщина, ее 33-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель с места происшествия скрылся. Он сдался полиции только на следующий день, когда была распространена ориентировка о его розыске. На допросе вартовчанин признал вину.

Известно, что 28-летний мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений.