В Югре 8 июня выпал снег

Во вторник, 8 июня, в Нижневартовском районе выпал снег. Он шел все утро в селе Ларьяк и деревнях Чехломей и Корлики и пролежал весь день. Температура воздуха держалась около нуля.

О капризах погоды на личной странице в социальной сети рассказала местная жительница Валентина Костарева. Женщина отметила, что тревожится за будущий урожай: «Смородина вся в цвету была, а про помидоры и цветы... Не знаю, оживут ли».

Ранее синоптики предупреждали югорчан о надвигающейся непогоде, правда, речь шла о дождях и грозах. Завтра по восточным районам округа ожидается небольшой дождь, ветер северный слабый, температура ночью +1,+6 °С, днем +14,+19 °С, по северным и восточным районам +8,+13 °С.