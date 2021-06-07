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​Снова грозы! Югорчан предупреждают о плохой погоде

Предупреждение о плохой погоде объявлено в Югре на 8 июня

​Снова грозы! Югорчан предупреждают о плохой погоде
Фото: vk.com/ofnv86

Во вторник, 8 июня, в Югре ожидается неблагоприятная погода.

«Ночью 8 июня в юго-восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается сильный дождь, гроза», - говорится в сообщении на сайте окружного ЦГМС.

К вартовчанам обратились власти города через соцсети, попросив соблюдать осторожность. В городе ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. «В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм. Особенно внимательными необходимо быть водителям транспортных средств вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям», - говорится в посте в паблике «Официальный Нижневартовск».

Температура воздуха ночью в округе составит 0,+5 ºС, днем +8,+13 °С, в юго-западных районах +14,+19 °С. Со среды должно немного потеплеть.


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07 июня в 22:46, просмотров: 225, комментариев: 0
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