В Нижневартовске стартовало голосование за участок дороги, который надо отреставрировать

Вартовчане могут проголосовать за участок дороги, которому больше всего необходим ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем официальном паблике.
Отдать свой голос можно за следующие варианты:
- улица Интернациональная от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая лань»;
- улица Маршала Жукова от улица Северной до улице Зимней;
- улица Мира от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина;
- улица Менделеева от улицы Ленина до улицы Мира;
- улица Менделеева от улицы 60 лет Октября до улицы Омской.
Чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте «Наш Нижневартовск». Голосование завершится 11 июня.