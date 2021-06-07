В Нижневартовске стартовало голосование за участок дороги, который надо отреставрировать

Вартовчане могут проголосовать за участок дороги, которому больше всего необходим ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем официальном паблике.

Отдать свой голос можно за следующие варианты:

- улица Интернациональная от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая лань»;

- улица Маршала Жукова от улица Северной до улице Зимней;

- улица Мира от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина;

- улица Менделеева от улицы Ленина до улицы Мира;

- улица Менделеева от улицы 60 лет Октября до улицы Омской.

Чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте «Наш Нижневартовск». Голосование завершится 11 июня.