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Вартовчан попросили проголосовать за участок дороги, который больше всего нуждается в ремонте

В Нижневартовске стартовало голосование за участок дороги, который надо отреставрировать

Вартовчан попросили проголосовать за участок дороги, который больше всего нуждается в ремонте
фото: siapress.ru

Вартовчане могут проголосовать за участок дороги, которому больше всего необходим ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем официальном паблике.

Отдать свой голос можно за следующие варианты:

- улица Интернациональная от улицы Ханты-Мансийской до транспортной развязки «Бегущая лань»;

- улица Маршала Жукова от улица Северной до улице Зимней;

- улица Мира от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина;

- улица Менделеева от улицы Ленина до улицы Мира;

- улица Менделеева от улицы 60 лет Октября до улицы Омской.

Чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте «Наш Нижневартовск». Голосование завершится 11 июня.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 240, комментариев: 0
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