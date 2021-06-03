Крупные штрафы за нарушение ковид-правил заплатят нижневартовские путешественники

В этом году нижневартовские санврачи привлекли к ответственности 91 человека за несвоевременное обследование на COVID-19 после зарубежной поездки.

В окружном управлении Роспотребнадзора напомнили, что за нарушение ковид-правил путешественникам грозит штраф в размере 15-40 тысяч рублей.

Всего с начала года из зарубежных стран прибыли в Нижневартовск 1187 пассажира, в Нижневартовский район - 134, а в Мегион - 494 пассажира.

Что нужно сделать, прилетев из-за границы:

1. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

2. Повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации также с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации»

Важно: интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

3. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).