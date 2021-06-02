Несколько жителей Мегиона и Нижневартовска организовали казино: на них завели уголовное дело

В Нижневартовске накрыли нелегальное казино – на организаторов завели уголовное дело. По версии представителей сотрудников правоохранительных органов, игорный дом организовала группа, состоящая из местных жителей и мегионцев в нежилом помещении на улице Кузоваткина. Следователи вместе с ОМОНом изъяли игровые автоматы, денежные средства, мобильные телефоны и иную технику, имеющие значение для расследования.

«Данное преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре. По уголовному делу назначена компьютерно-техническая судебная экспертиза, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению», – сообщили в СК Югры.