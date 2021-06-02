Надзиратель СИЗО Нижневартовска пойдет под суд за взятку

В Нижневартовске уголовное наказание грозит бывшему инспектору режима и надзора СИЗО-1. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки от заключенных.

«По версии следствия, подозреваемый с целью незаконного личного обогащения получил в октябре 2019 года от одного из следственно-арестованных взятку в сумме 12 тысяч рублей за передачу предметов, запрещенных внутренним распорядком исправительного учреждения. Противоправная деятельность выявлена службой собственной безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре, после чего инспектор уволен из органов Федеральной службы исполнения наказаний», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас ведется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе на выявление возможных иных фактов преступной деятельности.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника сургутской колонии №11 также подозревают в получении взяток. Примечательно, что сотрудники УФСИН обеспечивают заключенных запрещенными предметами за сравнительно небольшие деньги.