​На трассе «Сургут – Нижневартовск» «Тойота» вылетела в кювет и перевернулась

На трассе «Сургут – Нижневартовск» легковушка вылетела в кювет: два человека пострадали. Инцидент произошел накануне, 31 мая, на 158 километре автодороги. Об этом пишут представители ГИБДД Югры.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием. Владелец транспортного средства и его пассажир были госпитализированы.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции округа.