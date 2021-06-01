Марихуану в банках изъяли полицейские у жителя Нижневартовска

Необычные «консервы» изъяли полицейские у 45-летнего жителя Нижневартовска. Мужчина закатал в банки марихуану и хранил в холодильнике.

Подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в доме у 45-летнего местного жителя в холодильнике в стеклянных банках хранится наркотическое вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является каннабис общей массой свыше 674 граммов. Фигурант пояснил, что запрещенные вещества привез из Башкирии, и уже здесь высушил и разложил в емкости. Хранил он их для собственного употребления», - рассказали в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.