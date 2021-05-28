В массовом ДТП в Нижневартовске пострадала женщина

В четверг, 27 мая, на улице Омская в Нижневартовске из-за невнимательной автоледи столкнулись три автомобиля.

«По предварительным данным, причиной ДТП явилось непредоставление преимущества в движении при выезде с прилегающей территории водителем Infiniti, под управлением 47-летней женщины, автомобилю KiaRio, под управлением 27-летнего мужчины, который в последующем столкнулся с транспортным средством Toyota под управлением 43-летнего мужчины», - рассказали об обстоятельствах аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП травмы получила 44-летнее женщина – пассажир Toyota.

Всего на территории округа за минувшие сутки зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.