Сосед-убийца задержан в Нижневартовске

В Нижневартовске задержан 46-летний местный житель, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

Трагедия произошла около пяти утра в одном из домов на проспекте Победы. «По версии следствия, во время распития алкогольных напитков произошла ссора между хозяином квартиры и его соседом. Во время ссоры хозяин квартиры нанес более 10 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела потерпевшего, после чего вывел его за дверь и оставил на лестничной площадке. Бдительная соседка, услышав шум в подъезде вызвала скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось, он скончался в медицинском учреждении от полученных травм», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.