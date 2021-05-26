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СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России

Жена ушедшего накануне в отставку главы Нижневартовска улетела в Израиль

СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России
фото: pixabay.com

Жена экс-мэра Нижневартовска покинула страну. Об этом пишет РБК Тюмень со ссылкой на источники из близкого окружения супруги Василия Тихонова.

Инсайдеры siapress.ru в администрации города сообщили, что причиной поездки в Израиль стало пошатнувшееся здоровье матери — ожидается, что супруга экс-главы вернется в Нижневартовск со дня на день.

Напомним, что Василий Тихонов заявил о своем уходе накануне, 25 мая, в своем Инстаграм. Причиной такого решения он назвал некую проверку, однако эксперты посчитали это неправдоподобным.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 566, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:01
Молодец
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:57
В Ниццу она уехала, в Ниццу....
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