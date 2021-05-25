Глава Нижневартовска Василий Тихонов сообщил о своем уходе

Глава Нижневартовска Василий Тихонов покидает свой пост – об этом он сообщил на своем официальном аккаунте Инстаграм. Причиной ухода стала некая проверка, которая, по словам мэра, не совместима с данной должностью:

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия. Это важное решение, потому что я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду. Кроме того, это не позволит сосредоточиться на своей работе», – написал Тихонов.

Также градоначальник заявил, что губернатор Югры уже согласовала его решение. Новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва осенью текущего года.

Исполнять обязанности главы города будет заместитель по финансам Дмитрий Кощенко.