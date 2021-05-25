16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5266   EUR  89,6877  

Новости

Больше новостей
Вы определились с планами на летний отпуск?
Комментировать
0
Можете ли вы назвать себя метеозависимым?
Комментировать
0
Опасаетесь ли вы за безопасность своего ребенка после казанской трагедии?
Комментировать
0
Больше опросов

Мэр Нижневартовска покидает свой пост

Глава Нижневартовска Василий Тихонов сообщил о своем уходе

Мэр Нижневартовска покидает свой пост

Глава Нижневартовска Василий Тихонов покидает свой пост – об этом он сообщил на своем официальном аккаунте Инстаграм. Причиной ухода стала некая проверка, которая, по словам мэра, не совместима с данной должностью:

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия. Это важное решение, потому что я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду. Кроме того, это не позволит сосредоточиться на своей работе», – написал Тихонов.

Также градоначальник заявил, что губернатор Югры уже согласовала его решение. Новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва осенью текущего года.

Исполнять обязанности главы города будет заместитель по финансам Дмитрий Кощенко.


нравится (4) не нравится (4)
Сегодня в 11:08, просмотров: 1068, комментариев: 6
Комментарии:
Ыть
не нравится
Сегодня в 11:26
В Лангепасе на вторую администрацию уже не соберут...хотя..
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 11:53
«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, не совместимым со статусом Главы города...». А вот с этого места поподробнее. От народа не должно быть секретов. Как в былые времена.
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:01
Красивый мужчина, благородное лицо... Но не мэрский вид какой-то. Взгляд потухший. Скорее зам или главный инженер, который с отдачей выполняет поставленные сверху задачи, но не ведёт за собой народ сам.
Местный
не нравится
Сегодня в 12:41
Поди к праймериз не подготовился)
Alkonowa1ow Флудер
не нравится
Сегодня в 13:38
“Настоящий полковник».
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 14:04
А далее, видимо будет пройден путь Попова Д.В.
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Пиар-команда сургутского мэра меняется: ушел в отставку ее глава 2269
  2. ​Рейс «Москва – Сургут» встречала полиция из-за нервного пассажира 1495
  3. Четыре югорчанина заплатят штраф за нарушения правил охоты 1261
  4. ​Пациент с коронавирусом скончался в Сургуте 1108
  5. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 1068
  6. ​Анатолий Сименяк: «Нужно сто раз подумать, прежде чем завести питомца» 1044
  7. ​Безопасность, строительство, вопросы бюджета рассмотрели депутаты Думы Сургутского района 972
  8. ​Предлагать инициативные проекты и голосовать за них станет проще 871
  9. ​МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево 860
  10. Несколько вопросов к праймериз 693
  1. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 7587
  2. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 4989
  3. ​Потом не жалуйтесь на холод: названа дата отключения отопления в Нижневартовске 4486
  4. ​Планы меняются, отключение горячей воды в Сургуте остается: график откорректировали 4284
  5. Для особо одарённых повторяем: элитный дом «обклеили» адресными табличками 4048
  6. ​Во время взрыва на месторождении под Нижневартовском пострадали четыре человека 3948
  7. Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО 3885
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 мая? // АФИША 3551
  9. ​Держатели «префов» Сургутнефтегаза останутся довольны выплатами 3268
  10. В югорской реке водолазы нашли труп мужчины 3226
  1. ​9 Мая — в эфире и на улице. Как Сургут отпразднует День Победы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11032
  2. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 10850
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 10481
  4. Пожарные полчаса тушили крышу жилого дома в Нефтеюганске // ВИДЕО 9723
  5. ​В Нефтеюганске сбили ребенка, выбежавшего из-за припаркованного авто 9200
  6. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 8990
  7. ​Глава Нефтеюганска привился от коронавируса 8667
  8. Накануне в центре Нижневартовска сгорел деревянный дом // ВИДЕО 8096
  9. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 8047
  10. ​В Нижневартовске из заточения выпустили 50 полуживых псов. Горожанам это не понравилось 7967

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика