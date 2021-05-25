Авиакомпания «Россия» запускает прямой рейс из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам с 12 июня по 30 октября на самолетах «Боинг 737-800».

«В полете предстоит провести около 3 часов 30 минут. Стоимость билетов по тарифу «туда/обратно» (без багажа) составляет около 14 500 рублей», - сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Вылет из Нижневартовска будет осуществляться в 3.30, из Санкт-Петербурга – в 21.20.

На этом маршруте «Россия» составит конкуренцию Utair, которая летает из Нижневартовска в Санкт-Петербург по четвергам и воскресеньям.