Ребенок на электросамокате попал в ДТП В Нижневартовске

В понедельник, 24 мая, около 11.00 на улице Спортивная в Нижневартовске в ДТП пострадал 12-летний мальчик. Ребенка, переезжавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате, сбил 24-летний мужчина на «Ладе».

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

Отметим, что в России регистрируется рост ДТП со средствами индивидуальной мобильности – самокатами, сегвеями, моноколесами и другими. Только в столице России за прошлый год рост составил 66 процентов.