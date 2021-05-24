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Четыре югорчанина заплатят штраф за нарушения правил охоты

В Нижневартовском районе поймали четырех охотников за нарушения правил отстрела пернатой дичи

Четыре югорчанина заплатят штраф за нарушения правил охоты
фото: prirodnadzor.admhmao.ru

В Нижневартовском районе во время рейда с 14 по 16 мая было поймано четыре охотника, которые нарушали правила. Так, двое югорчан пытались добывать водоплавающую дичь без укрытие. Еще парочка горе-охотников занималась отстрелом птицы без разрешения.

«По данным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1.3. ст.8.37 КоАП РФ, материалы переданы на рассмотрение в мировой суд. Также с 14 гражданами проведены профилактические беседы, розданы листовки о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, памятки о профилактике гриппе птиц и о профилактике туляремии», – прокомментировали в пресс-службе Приронадзора округа.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 183, комментариев: 0
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