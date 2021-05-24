В Нижневартовском районе поймали четырех охотников за нарушения правил отстрела пернатой дичи

В Нижневартовском районе во время рейда с 14 по 16 мая было поймано четыре охотника, которые нарушали правила. Так, двое югорчан пытались добывать водоплавающую дичь без укрытие. Еще парочка горе-охотников занималась отстрелом птицы без разрешения.

«По данным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1.3. ст.8.37 КоАП РФ, материалы переданы на рассмотрение в мировой суд. Также с 14 гражданами проведены профилактические беседы, розданы листовки о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, памятки о профилактике гриппе птиц и о профилактике туляремии», – прокомментировали в пресс-службе Приронадзора округа.