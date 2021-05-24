В Нижневартовске закончился суд над мужчиной, который похитил подростка

Жителя Нижневартовска осудили почти на семь лет за то, что терроризировал подростка: 21-летний злоумышленник выкрал его телефон, вымогал деньги, избивал, а после и вовсе насильно удерживал в своей квартире. Все страшные события разворачивались в 2019 году.

Установлено, что похищение произошло 21 декабря. Подсудимый силой затолкал 18-летнего вартовчанина в салон автомобиля и ездил по городу, периодически избивая свою жертву. В чужой квартире потерпевший находился практически сутки, пока не пришли сотрудники полиции. Их вызвала мать пострадавшего – с ней удалось связаться, когда похититель дал подростку телефон, чтобы тот попросил своих родственников не волноваться.

«Приговором Нижневартовского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в пресс-службе СК Югры.