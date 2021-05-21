С 24 мая в Нижневартовске начнут отключать горячую воду. Горожане смогут узнавать, когда и на какой срок отключат воду у них в доме, на интерактивной карте, которая размещена на портале «Наш Нижневартовск» в разделе «Благоустройство».

«В зависимости от результатов гидравлических испытаний сроки подачи горячей воды могут быть изменены», - подчеркнули в пресс-службе администрации города.

До 9 июня воды не будет:

- Прибрежная зона №1, №2 и №3;

- квартал Мира (улица Мира, 25б, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27 ст.2, 27б, 27в, 27ж, 31, 31а, 31/1, 31/2, 31/3, 33; улица Спортивная, 2, 4, 6; улица Нефтяников, 37, 39, 41);

- микрорайон №1 (улица 60 лет Октября, 11; проспект Победы, 3, 5);

- частично микрорайон №5 (Комсомольский бульвар, 5, 5а, 7, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а; улица Мира, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 44, 46; улица Нефтяников, 19, 21, 21а, 23, 25; улица Маршала Жукова, 9, 11, 11а);

- частично микрорайон №8 (ул. Ленина, 15, 15/1, 15/2, 17, 17а, 17/1, 17/2, 17б; ул. Мусы Джалиля, 63);

- микрорайон №9;

- микрорайон №9-А;

- микрорайон №9-Б;

- микрорайон «Молодежный»;

- частично микрорайон №12 (Чапаева, 15/1, 15/2; Ленина, 19, 19а, 21);

- частично микрорайон №14 (Ленина, 27);

- микрорайоны №№15, 15-А, 16, 16-А;

- больничный комплекс (улица Ленина, 20, улица Омская, 13, 15, улица Нефтяников, 9);

- окружная клиническая детская больница (улица Северная, 30).

До 11 июня:

- микрорайоны №2-П, 16-П.