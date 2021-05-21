После взрыва на месторождении под Нижневартовском возбуждено уголовное дело

После ЧП на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности».

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе соблюдения требований безопасности при ведении работ на опасном производственном объекте и причины воспламенения газо-воздушной смеси, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Взрыв газо-воздушной смеси произошел днем 19 мая во время проведения осмотра газового сепаратора. Пострадали четыре человека. Двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности», находившихся внутри емкости, получили тяжелые термические ожоги различных частей тела. Они госпитализированы. Двое работников нефтедобывающего предприятия в возрасте 23 и 33 лет получили незначительные повреждения.