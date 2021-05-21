В Нижневартовске произошло тройное ДТП с участием двух легковушек и автобуса

В Нижневартовске собрался «паровозик» из двух легковушек и автобуса. Инцидент произошел на улице Кузоваткина в 10:40. Один человек получил травмы. По предварительным данным, водитель «Ниссана» не смог выдержать нужную дистанцию и врезался в «Хендай», который, в свою очередь, въехал в рейсовый автобус.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.