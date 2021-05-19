Следователи и прокуратура начали проверку после взрыва на месторождении Самотлорнефтегаз

В среду, 19 мая, около 16.30 на месторождении АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовском районе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали четыре человека – сотрудники компании и работники подрядной организации.

«Во время проведения осмотра газового сепаратора произошел хлопок паров газа. В результате происшествия двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности», находившихся внутри емкости, получили тяжелые ожоги и госпитализированы в медицинское учреждение, двое работников нефтедобывающего предприятия в возрасте 23 и 33 лет получили незначительные повреждения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По факту ЧП начались следственная и прокурорская проверка.