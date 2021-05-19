В Нижневартовске 21 мая отключат отопление

Отопление в жилых домах Нижневартовска отключат 21 мая. Об этом корреспонденту siapress.ruсообщили в пресс-службе администрации города.

Жители столицы Самотлора в последнее время жаловались в социальных сетях, что у них в квартирах слишком жарко, и из-за теплых батарей приходится открывать окна и обогревать улицу. Однако, по правилам, отключать отопление можно только тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 и выше пять суток. Пока этого не случилось.

По данным сервиса Gismeteo, сегодня в Нижневартовске +9, завтра будет на градус выше, а с пятницы ожидается потепление – до +16 и выше.