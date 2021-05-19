В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека

Во вторник, 18 мая, около 10.00 в Нижневартовске 61-летний водитель на Mazda нарушил правила дорожного движения и устроил серьезную аварию.

«По предварительным данным, при выезде с прилегающей территории он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 26- летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.