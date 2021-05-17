Прокуратура Югры через суд добилась отзыва лицензии на ношение оружия у четырех нездоровых жителей Нижневартовского района

У четырех жителей Нижневартовского района отняли разрешение на хранение и ношение оружия. Причина проста – у югорчан обнаружились психические заболевания, они состояли на учете у психиатра-нарколога, что создавало угрозу для других людей.

Иски на лишение лицензии были направлены в суд. По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, решение было принято не в пользу владельцев оружия:

«Судом иски прокуратуры удовлетворены в полном объеме, аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия. По ходатайству прокурора решения суда обращены к немедленному исполнению», – прокомментировали в ведомстве.