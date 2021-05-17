На трассе «Сургут – Нижневартовск» байкер влетел в ограждение и погиб

В субботу, 15 мая, в 22.30 на 197 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе в ДТП погиб 29-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением мотоцикла Suzuki, врезался в тросовое ограждение и упал на проезжую часть.

«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. В последующем установлено, что водитель не имел права на управление транспортным средством и передвигался без защитного мотошлема», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего в выходные в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.