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​Был без прав и шлема: на трассе под Нижневартовском в ДТП погиб мотоциклист

На трассе «Сургут – Нижневартовск» байкер влетел в ограждение и погиб

​Был без прав и шлема: на трассе под Нижневартовском в ДТП погиб мотоциклист
Фото: vk.com/gbdd86

В субботу, 15 мая, в 22.30 на 197 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе в ДТП погиб 29-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением мотоцикла Suzuki, врезался в тросовое ограждение и упал на проезжую часть.

«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. В последующем установлено, что водитель не имел права на управление транспортным средством и передвигался без защитного мотошлема», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего в выходные в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 337, комментариев: 0
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