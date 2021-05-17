В Нижневартовске сгорела квартира, в которой находились два ребенка

В воскресенье, 16 мая, в Нижневартовске произошел пожар в квартире в доме на улице Мира, 23. На месте происшествия работали три пожарных расчета.

Сообщение о том, что горит балкон на третьем этаже, поступило в дежурную часть в 16.55. «В квартиру пожарные проникли при помощи автолестницы. Внутри было обнаружено два ребенка, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации. Всего с дома было эвакуировано 28 человек. Никто не пострадал. Площадь пожара составила шесть квадратных метра. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ОФПС-5.

Причиной пожара мог стать брошенный с верхних этажей окурок.