В Нижневартовске продолжают разгадывать тайну «кислотного озера»

В Нижневартовске СМИ продолжают разгадывать тайну «кислотного озера», которое образовалось в промышленной части города в середине апреля.

«Тайна зелёного озера раскрыта!!! Вода окрасилась в кислотный цвет в результате химической реакции с Уранином А. Еще красный порошок называют флуоресцеином. Но одна тайна породила другую: теперь придётся выяснять как химвещество попало в лесное болото», - сообщается в паблике телеканала «Самотлор» во «ВКонтакте».

Уранин А – экологически безопасный краситель, который используется, в том числе и для определения утечки технологической воды в теплосетях. О том, что именно такой краситель окрасил талые воды в Нижневартовске siapress.ru сообщили специалисты управления по природопользованию и экологии администрации города еще 15 апреля.