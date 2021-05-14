К двум сотрудникам «РН-Бурение» в Нижневартовске нагрянул ОМОН

В Нижневартовске два сотрудника Роснефти подозреваются в коррупции. По версии следствия, горожане, занимающие должности главного механика и заместителя главного механика филиала ООО «РН-Бурение» получили почти миллион за «покровительство при исполнении контрактов».

«Опасаясь препятствий со стороны подозреваемых, в том числе в виде отказа в приемке работ по надуманным основаниям, предприниматель вынужден был скрывать от правоохранительных органов факты противоправной деятельности», – прокомментировали в пресс-службе СК.

Накануне к злоумышленникам нагрянул ОМОН, в домах вартовчан обнаружены важные для следствия документы. Расследование уголовного дела продолжается.