В Нижневартовске в ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки

В Нижневартовске два человека пострадали в ДТП. Внедорожник под управлением 66-летнего мужчины врезался в «Мицубиши», из-за чего владелица легковушки и его пассажирка получили травмы. Инцидент произошел накануне, 12 мая, в 10:38, конкретное местоположение не уточняется.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования, три – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей», – также отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.