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​Несчастный случай: вартовчанин умер в бассейне из-за сердечного приступа

В Нижневартовском бассейне «Олимпия» скончался мужчина

​Несчастный случай: вартовчанин умер в бассейне из-за сердечного приступа
Фото: pixabay.com

Во время занятия в плавательном бассейне в СОК «Олимпия» в Нижневартовске умер мужчина. Вартовчанин 1968 года рождения страдал сердечно-сосудистым заболеванием – тромбоэмболия легочной артерии. Во время плавания у него случился приступ. На месте пострадавшему оказывали первую необходимую помощь инструктор и медперсонал учреждения. Позже их сменила бригада скорой помощи. Однако спасти пациента не удалось. Об этом сообщил местный телеграм-канал. Информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в Следственном комитете Югры.

Известно, что среди причин смерти населения от сердечно-сосудистых заболеваний ТЭЛА стоит на третьем месте после ИБС и инсульта.


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07 мая в 13:40, просмотров: 1825, комментариев: 0
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