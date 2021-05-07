В Нижневартовском бассейне «Олимпия» скончался мужчина

Во время занятия в плавательном бассейне в СОК «Олимпия» в Нижневартовске умер мужчина. Вартовчанин 1968 года рождения страдал сердечно-сосудистым заболеванием – тромбоэмболия легочной артерии. Во время плавания у него случился приступ. На месте пострадавшему оказывали первую необходимую помощь инструктор и медперсонал учреждения. Позже их сменила бригада скорой помощи. Однако спасти пациента не удалось. Об этом сообщил местный телеграм-канал. Информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в Следственном комитете Югры.

Известно, что среди причин смерти населения от сердечно-сосудистых заболеваний ТЭЛА стоит на третьем месте после ИБС и инсульта.