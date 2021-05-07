В Нижневартовске при падении из окна погиб пожилой мужчина

На Комсомольском бульваре в Нижневартовске сегодня утром, 7 мая, случилась трагедия. Мужчина выпал из окна своего балкона. От полученных травм он скончался на месте. Корреспонденту siapress.ru эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета Югры: «Мужчина 1940-го года рождения погиб при падении из окна». Других подробностей не сообщается.

Учитывая возраст погибшего, он относился к категории «Дети войны». Сейчас на месте работают дознаватели. Выясняются обстоятельства и причина произошедшего.