Опубликован график движения бесплатных автобусов до кладбища на родительский день в Нижневартовске

Во вторник, 11 мая, в Нижневартовске запустят бесплатных автобус по маршруту «Хоккейный корт» – «Городское кладбище». Городские власти приняли такое решение, чтобы все желающие смогли помянуть близких в родительский день.

«Автобусы будут перевозить пассажиров по следующему маршруту: улица 60 лет Октября – улица Дружбы Народов – улица Ленина – улица Индустриальная – Городское кладбище. На маршруте с 7 часов 30 минут до 18 часов будут работать пять автобусов ООО «ПАТП-1», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Расписание:

- от остановочного пункта «Хоккейный корт»: 7:30; 8:00; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:20; 11:50; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 17:00;

- от остановочного пункта «Городское кладбище»: 8:25; 8:55; 9:25; 9:45; 10:05; 10:25; 10:45; 11:05; 11:25; 11:45; 12:15; 12:45; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:00.