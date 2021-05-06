​Многоквартирный дом в Нижневартовске продают на Avito

Многоквартирная панелька-трехэтажка в Нижневартовске — купить за сто миллионов: такое предложение появилось на Avito, его обнаружило издание «Местное время».

Жилой дом находится в поселке Солнечный, что в черте Нижневартовска. В нем 24 квартиры, и на сегодня это самый дорогой объект жилой недвижимости в городе. Журналисты подсчитали, что если 24 семьи скинутся и купят его, то получится, что за каждую квартиру они заплатят 4-5 миллионов. «За эти деньги в столице Самотлора можно купить вполне приличное жилье квадратов на 70-80», — пишет издание, отмечая, что на звонки предполагаемый продавец, увы, не ответил.