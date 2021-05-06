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Целую жилую трехэтажку в Нижневартовске можно купить на Avito

​Многоквартирный дом в Нижневартовске продают на Avito

Целую жилую трехэтажку в Нижневартовске можно купить на Avito
Фото: avito.ru

Многоквартирная панелька-трехэтажка в Нижневартовске — купить за сто миллионов: такое предложение появилось на Avito, его обнаружило издание «Местное время».

Жилой дом находится в поселке Солнечный, что в черте Нижневартовска. В нем 24 квартиры, и на сегодня это самый дорогой объект жилой недвижимости в городе. Журналисты подсчитали, что если 24 семьи скинутся и купят его, то получится, что за каждую квартиру они заплатят 4-5 миллионов. «За эти деньги в столице Самотлора можно купить вполне приличное жилье квадратов на 70-80», — пишет издание, отмечая, что на звонки предполагаемый продавец, увы, не ответил.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 313, комментариев: 0
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