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​Как и обещали: в Югре пошла Обь

В Нижневартовске ледоход начался в три часа ночи // ВИДЕО

​Как и обещали: в Югре пошла Обь
Видео: vk.com/ofnv86

В среду, 5 мая, в три часа ночи в Нижневартовск пришел ледоход. Именно к этой дате его и ждали в городе. За сутки уровень воды в реке Обь поднялся на 90 сантиметров – до 640 сантиметров.

В управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска напомнили, что в этот период необходимо соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов. Запрещено переправляться через реку, выходить на водоемы при образовании ледяных заторов, прыгать с льдины на льдину, отталкивать льдины от берега, измерять глубину реки или любого другого водоема, стоять на обрывистых берегах, так как они могут обвалиться. При наблюдении ледохода с моста или с набережной, нельзя перегибаться через перила и иные ограждения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 285, комментариев: 0
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