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​В Нижневартовске – крупный пожар в жилом доме

Минувшей ночью в Нижневартовске выгорела квартира

​В Нижневартовске – крупный пожар в жилом доме
Фото: МЧС ХМАО

Пожар, случившийся минувшей ночью в Нижневартовске, едва не унес жизни нескольких десятков человек. Благодаря своевременной эвакуации, всем им удалось спастись.

Воспламенение произошло в пятиэтажном доме по улице Менделеева. О происшествии единую дежурно–диспетчерскую службу оповестили в 1:20. Спустя шесть шесть минут пожарные уже были на месте. К этому моменту из подъезда выбегали люди - черный дым клубами валил из окон первого этажа.

«Дым мог отрезать пути эвакуации людям, поэтому первое решение – спасать людей. С колес мы включились в аппараты и побежали внутрь», - рассказывает помощник начальника караула Руслан Слинкин, прибывший в числе первых. Вскоре разведка доложила, что огонь перекинулся в соседнее жилое помещение.

В доме была установлена пожарная автолестница - по ней и спускали жителей верхних этажей. Эвакуировали также их соседей из соседнего подъезда. Сам пожар удалось потушить лишь через полчаса.

Всего из горящего здания удалось эвакуировать 11 человек, еще десять покинули опасную зону сами. Никто не пострадал. Однако в четырехкомнатной квартире огонь повредил внутреннюю отделку стен, потолок, мебель, бытовую технику.

В настоящий момент органы дознания проводят проверку. По предварительной информации, причиной пожара могла стать ненадлежащая эксплуатация электроприборов.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 367, комментариев: 0
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